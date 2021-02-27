وزارة الصحة العراقية تؤكد وصول لقاح كورونا الاثنين المقبل 

2021/02/27 | 20:02 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقر معدل الإصابات فوق 3000 يوميا (مرتضى السوداني/الأناضول)

أكّدت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، أنّ اللقاح المضاد لفيروس كورونا سيصل إلى البلاد يوم الاثنين المقبل.

وقالت الوزارة في بيان أنها تواصلت مع مختلف الشركات العالمية التي بدأت بتجارب سريرية طارئة لإنتاج الأدوية واللقاحات المضادة لفيروس كورونا من أجل متابعة مراحل إنتاج اللقاح، والاطلاع على البيانات الخاصة بإنتاج اللقاح في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والصين وروسيا، من خلال التواصل المباشر مع الشركات المصنّعة بحضور سفراء العراق في تلك الدول.

وأضافت الوزارة أنّ العراق سيتلقى 16 مليون جرعة من لقاح كورونا، مشيرة إلى أنّ إطلاق اللقاحات مشروط بموافقة منظمة الصحة العالمية وإشرافها.

ولفتت وزارة الصحة العراقية إلى أنها تواصلت مع شركة "فايزر"، واتفقت معها في ديسمبر/ كانون الأول 2020 على تجهيز العراق بمليون ونصف المليون جرعة، على 3 دفعات، مستدركة "لكننا تفاجأنا برسالة من شركة فايزر بتاريخ 15/2/2021، تشترط تشريع قانون للحماية من المسؤولية والتعويضات قبل توريد اللقاح إلى العراق، ما أدى إلى تأخّر وصول لقاح فايزر حتى اليوم، علماً أن بقية الشركات العالمية المصنّعة للقاحات اكتفت بوثيقة موقعة بين الطرفين تحميهم من المساءلة والتعويضات".

وتابعت: "تواصلنا مع الدول الصديقة للحصول على منحة من الحكومة الصينية لتأمين دفعة أولى من لقاح شركة "سينوفارم" الصينية، وسوف تصل الشحنة إلى العراق يوم الاثنين، الأول من مارس/ آذار "، مؤكدّة أنّ دفعات أخرى ستصل لاحقاً، من الشركة ذاتها.

ووفقاً للإحصائية اليومية لوزارة الصحة العراقية، فإنّ معدل الإصابات لا يزال مستقراً فوق 3000 إصابة يومياً، إذ سجّلت الوزارة، اليوم السبت، 3543 إصابة جديدة بالفيروس، و18 وفاة.

يذكر أنّ الإصابات اليومية ارتفعت في العراق بشكل ملحوظ خلال الشهر الحالي، بعد أن كانت قد انخفضت بشكل كبير قبل ذلك، إلى ما دون 1000 إصابة يومياً.

ورهن المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، تخفيف إجراءات حظر التجوّل المفروض في البلاد بالموقف الوبائي في البلاد، مؤكداً في إيجاز صحافي عدم وجود سقف محدد من الإصابات يدعو لإلغاء أو تخفيف الحظر.

وأشار إلى أنّ خبراء الصحة العامة يحتاجون إلى أسبوعين، وهي فترة حضانة فيروس كورونا، من أجل الخروج بتوصيات محدّدة.

واتّخذت السلطات العراقية، الخميس، إجراءات جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، لمواجهة الزيادة الملحوظة في عدد الإصابات، ومن بين هذه الاجراءات منع التجمعات والتنقل بين المحافظات، وضرورة قيام المؤسسات بالتقليل من اكتظاظ المراجعين من خلال تفعيل الحوكمة الإلكترونية، وشمول معاهد التدريس الأهلي بالتعليم الإلكتروني.

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