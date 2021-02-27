نائب: استهداف الحشد على الحدود يسعى لارجاع داعش الى المحافظات

2021/02/27 | 20:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

عد تحالف عراقيون، السبت، القصف الاميركي لقوات الحشد على الحدود العراقية هدفه تسهيل تسلل ارهابيي داعش مجددا واستهداف المحافظات العراقية.

وقال النائب عن تحالف عراقيون حسن الجنابي لـ/المعلومة/ ان استهداف الحشد الشعبي وصمت الحكومة على الفعل امر مخجل ويدفع لمزيد من الانتهاكات الاميركية للسيادة العراقية”.

واضاف ان “استمرار القصف الاميركي لقوات الحشد على الحدود العراقية هدفه تسلل الارهابيين من عصابات داعش التكفيرية واستهداف المحافظات العراقية وتكرار السيناريو السابق”.

ودعا الجنابي الحكومة الى “عدم الصمت والتحرك الفوري والجاد لمنع تكرار تلك الخروقات واتخاذ موقف يوازي الانتهاك لسيادة العراق والقصف الذي طال قوة عراقية رسمية”.

وكانت طائرة اميركية نفذت، الخميس الماضي، ضربة جوية على الشريط الحدودي العراقي السوري مستهدفه موقع للحشد الشعبي.

وكشف المحلل السياسي عباس العرداوي، السبت، عن ورود معلومات بتلقي الطائرة الاميركية التي قصفت مواقع الحشد بالشريط الحدودي الوقود فوق صحراء انبار بعلم العمليات المشتركة، مبينا ان تأكيد الاميركان على تلقي المعلومات من جهات عراقية هدفه جر البلاد لاقتتال داخلي والنأي بنفسها.انتهى25و

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