متظاهرو الناصرية يصدرون بيانا ويلوحون بالتصعيد في هذه الحالة

2021/02/27 | 20:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صورة ارشيفية

فوتو:

منذ 27 دقیقة

587 مشاهدة

قال متظاهرو ساحة الحبوبي، السبت، إن الناصرية لا يقنعها استبدال محافظ، وأن الكاظمي لا يقل تقصيرا و"قمعا" عن سلفه عبدالمهدي وصار رحيله مطلبا جماهيرا الذي "أغرق البلاد بالدماء والديون والوعود الكاذبة" وجعل الوطن "دمية" بيد مستشاريه الذين لم يتعرض أحدهم لجوع أو عوز أو حتى رصاصة طائشة، على حد قولهم.

وذكر المتظاهرون في بيان لهم اليوم، (27 شباط 2021)، "إلى ابناء شعبنا الجريح

إلى كل أحرار العالم

بعد أن عادت السلطة إلى أساليب القمع الدموية والوحشية ضد أبناء هذه المحافظة الباسلة، التي تمثل صوت العراق المدوي الصادح بالحق، وبعد المسرحيات الهزيلة التي مارستها الحكومة التي تسلقت دماء أبناء الناصرية، وساندتها الأصوات النشاز الرخيصة المدفوعة الثمن من الخارج لاسيما مسرحية البحث عن سجاد العراقي.

نعدكم نحن أبناء سومر وأور وأبناء الحرف الأول في الكون بأن سقف مطالبنا لن يقف عند حد وان ابسط مطالبنا الان هو إقالة مصطفى الكاظمي ليتبع سلفه الذي غادر المنصب دون القصاص من قتلة أبنائنا! ليأتي الكاظمي ويمارس اسلوب التخدير ويجعل أبناءنا حطبا لمآربه وترسيخ نفوذه من خلال التغييرات الشطرنجية لاصحاب القرار في الناصرية الأبية.

أيها العراقيون الغيارى

إن الناصرية لا يقنعها استبدال محافظ ولا تنخدع بمتظاهر مندس مثل علاء الركابي وسيكون مصير كل من لا يصغي لصوت الناصرية مثل مصير علاء الركابي لأن ركاب الموجة متشابهون، منهم من استلم منصبا ومنهم من أسس حزبا على أشلاء شبابنا.

لذلك نقول للجميع أن الكاظمي لا يقل تقصيرا وقمعا عن سلفه عبد المهدي وصار رحيله مطلبا جماهيرا يمثل ابسط أشكال العزاء لعوائل الشهداء ودموع الأمهات اللواتي فقدن أبناءهن في رحلة البحث عن الوطن.

وآخر القول إننا لن نعود إلى البيوت ولن يهدأ لنا بال الا بعد رحيل الكاظمي الذي أغرق البلاد بالدماء والديون والوعود الكاذبة وجعل الوطن دمية بيد مستشاريه الذين لم يتعرض أحدهم لجوع أو عوز أو حتى رصاصة طائشة.

النصر للعراقيين

من ساحة الحبوبي التي تمثل رمز ثورة تشرين الباسلة، تلك الثورة التي لن نسمح لأبطال الكيبورد بسرقتها

ها اسمع ذي قار شگالت

ما نتنازل يا سفاح

اسمع ذي قار شكالت"، وفقا لنص البيان.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرو الناصرية يصدرون بيانا ويلوحون بالتصعيد في هذه الحالة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرو الناصرية يصدرون بيانا ويلوحون بالتصعيد في هذه الحالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).