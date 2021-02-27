البصري: طريق العناصر الارهابية معروف ولا نستبعد دعم البيشمركة لهم

2021/02/27 | 20:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

كشف معاون امر اللواء الاول في الحشد الشعبي ابو الحر البصري ، السبت، ان طريق العناصر الارهابية معروفة بالاضافة لتنقلاتهم في محافظة ديالى.

وقال البصري، في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان” حركة وتنقلات العناصر الارهابية في بعض مناطق محافظة ديالى والمناطق الحدودية مرصودة من قبل قطعات اللواء الاول في الحشد ولا توجد اي حركة مخفية لتلك العناصر ضمن قواطع العمليات”.

واضاف، ان” المناطق التي تسلكها العناصر الارهابية مختلفة الجغرافيا فمنها احواض مائية كبيرة ومنها جبلية وصخرية يصعب على اليات الحشد التقدم فيها”.

وبين، ان” الهجمات الاخيرة للعناصر الارهابية على قواطع الحشد الشعبي لا تخلو من عمليات الدعم التي تقدم لتلك العناصر”، مشيرا الى انه” لا نستبعد ضلوع قوات البيشمركة الكردية المرابطة معنا في تلك المناطق بتقديم الدعم للارهابيين”.

واشار الى ان” قواطع اللواء الاول وبقية قواطع الحشد الشعبي في محافظة ديالى لديها خطط كبيرة ستفاجئ بها العناصر الارهابية والقوات الداعمة لها”.انتهى / 25ر

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