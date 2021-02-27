الاستخبارات العسكرية تطيح بارهابي واثنين من تجار المخدرات في صلاح الدين والانبار

2021/02/27 | 20:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اطاحت مفارز الاتسخبارات العسكرية، السبت، بارهابي واثنين من تجار المخدرات في صلاح الدين والانبار.وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية، في بيان، انه” استمرارا لمهامنا في ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات صلاح الدين تمكن فصيل استطلاع القيادة واستخبارات لواء المشاة ٩١ الفرقة ١٤ من القاء القبض […]

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