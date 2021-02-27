أمين بغداد: ’كهرمانة’ تستعيد جرارها بعد إزالة العوارض و’المشوهات’

2021/02/27 | 20:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استعاد نصب "كهرمانة" في العاصمة بغداد، طلته، بعد إزالة أمانة العاصمة لوحة كانت موضوعة أمامه، تضمنت اسم النصب.

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وقال أمين بغداد، المعمار علاء معن، في تغريدة على تويتر، وتابعها "ناس" (27 شباط 2021): " كهرمانة تستعيد هيمنتها وتكشف عن جرارها الاربعين".

ونُصب كهرمانة هي نافورة تقع في شارع السعدون ببغداد تصور مشهدًا من أسطورة علي بابا والأربعون لصا، وهي قصة مأخوذة من ألف ليلة وليلة، حيث تغلبت الخادمة مرجانا على اللصوص بخداعهم للاختباء داخل الجرار ثم سكبت عليها الزيت الساخن.

وتم افتتاح النصب رسمياً عام 1971 وكان من عمل النحات العراقي محمد غني حكمت.

وأصبح أحد أكثر الأعمال الفنية العامة شهرة في بغداد.

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