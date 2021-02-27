2021/02/27 | 20:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجددت الصدامات، السبت، بين متظاهرين وقوات الأمن في الناصرية جنوبي العراق، غداة ليلة دامية عاشتها المدينة سقط خلالها خمسة قتلى، فيما شهدت مدن أخرى تصعيدا في الحركة الاحتجاجية تضامنا مع ما تشهده الناصرية من "عمليات قمع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجدد الصدامات في الناصرية.. ومحافظات جديدة تدخل على خط الاحتجاجات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجدد الصدامات في الناصرية.. ومحافظات جديدة تدخل على خط الاحتجاجات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).