التحالف الدولي: قلصنا عدد قواتنا بناء على طلب الحكومة العراقية

2021/02/27 | 20:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد التحالف الدولي ضد داعش، اليوم السبت، أنه قلص عدد قواته في العراق بناءً على طلب قدمته الحكومة العراقية.وذكر التحالف، في تصريحات تابعها “المركز الخبري الوطني”، “قلصنا عدد قواتنا بناء على طلب الحكومة العراقية”، مبينا أن “أي طلعة جوية لطائراتنا لا تتم إلا بموافقة من الحكومة العراقية”.وأضاف، أن “الجماعات المسلحة […]

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