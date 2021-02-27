تحذير نيابي من تزوير الانتخابات المقبلة اذا لم تعتمد البطاقة البايومترية

2021/02/27 | 20:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد كريم، السبت، ان العملية السياسية في العراق ستدخل في اشكالية كبيرة وقد تتعرض للتزوير في حال عدم الاعتماد على البطاقة البايومترية.

وقال كريم في حديث لـ/ المعلومة/، ان “اعتماد البطاقة البايومترية في الانتخابات القادمة اطار يضمن نزاهة الانتخابات وبخلافه ستدخل العملية لسياسية في البلاد في اشكالية ومازق كبير لانها امكانية التزوير ستكون حاضرة لافتا الى ان من يدعم اجراء الانتخابات عليه ان يعجل من اكمال قانون المحكمة الاتحادية ويضمن وصول البطاقة البايومترية لكل الناخبين في عموم مناطق البلاد”.

واضاف ان” الانتخابات المبكرة مهمة جدا لنا لايماننا بانها ستكون اطار يحسم الجدل السياسي كما انها ستظهر من هي الجهات الت تدعم الانتخابات ام لا لافتا الى ان دعم قانون المحكمة وحصر الانتخابات بالبايومتري وتامين ماتحتاجه مفوضية الانتخابات هو الاطار الصحيح للوصول الى انتخابات حرة ونزيهة تظهر مايؤمن به الشارع العراقي”.

وكانت الانتخابات المبكرة تم تاجيلها الى تشرين الثاني المقبل بعدما كان من المزمع اجراءها في حزيران”.انتهى 25ف

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