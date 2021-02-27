برشلونة يزيح الريال عن الوصافة بثنائية في مرمى أشبيلية

2021/02/27 | 20:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم / بغداد

أزاح فريق برشلونة بكرة القدم اليوم السبت (27 شباط 2021) ريال مدريد عن الوصافة بعد الفوز على أشبيلية 2 - صفر ،في لقاء جرى على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في إطار الجولة الـ25 من الدوري الإسباني.

بداية الشوط الاول شهدت الدفاع المحكم من الفريقين، حتى برشلونة فأن كومان لعب بخمسة مدافعين، واعتمد على الهجمات المرتدة مستغلا سرعة ديمبلي ومهارة ميسي، ونجح عثمان ديمبلي من وضع برشلونة في المقدمة في الشوط المثير، وجاء الهدف في الدقيقة 29 من عمر المباراة بعد تمريرة في العمق باتجاه الجناح الفرنسي والذي انطلق بسرعته المعتادة، ووضع الكرة بإتقان بالقدم اليسرى لتسكن شباك الفريق الأندلسي، ولم يشهد الوقت الذي مضى من انطلاقة الشوط الاول الكثير من الفرص، حيث استحوذ البارسا على الكرة وكان إشبيلية يلعب كثيراً خلف الكرة، لينتهي الشوط بهدف برشلونة الوحيد.

في الشوط الثاني كان برشلونة هو الافضل في الدفاع والضغط في الهجوم والفرص الفعلية على المرمى، ليعلن ميسي عن مضاعفة النتيجة والهدف الثاني في الدقيقة 86 ، وانتهاء اللقاء برشلوني 2 – صفر.

وبهذا الفوز إرتفع رصيد برشلونة الى النقطة 53 ومركز الوصافة، وبفارق نقطتين عن المتصدر اتلتيكو مدريد 55 نقطة وبمباراتين أكثر من المتصدر، ونقطة واحد عن ريال مدريد الثالث صاحب الـ 52 نقطة ومباراة واحدة أقل من برشلونة، فيما إستمر أشبيلية بمركزه الرابع ونقاطه الـ 48.

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