بالوثائق: محافظ يقدم مقترحاً أمام الحكومة لإلغاء الحظر الشامل شريطة الإلتزام بـ 9 نقاط

2021/02/27 | 20:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

قدم محافظ النجف لؤي الياسري مقترحاً لإلغاء الحظر الشامل لـ 3 أيام واستبداله بالجزئي لـ 7 أيام بالأسبوع واضعاً 9 نقاط ملزمة للمواطنين مقابل الاستمرار بالحظر الجزئي.

المقترح والنقاط الملزمة داخل الخبر وفق وثائق رسمية.

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