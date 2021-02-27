بفوزه على اشبيلية ..البرسا ينال العلامة الكاملة باقدام ديمبيلي وميسي

2021/02/27 | 20:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / نال نادي برشلونة العلامة الكاملة بفوزه اليوم على مضيفه اشبيلية بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة 25 من الليغا الاسبانية.وسجل هدفي البرسا كل من عثمان ديمبيلي في الدقيقة 29 وليونيل ميسي في الدقيقة 86.وارتقى برشلونة الى المركز الثاني مؤقتا برصيد 53 نقطة بانتظار مباراة ريال مدريد الذي يحتل المركز الثاني برصيد 52 نقطة مع ريال سوسيداد الاثنين المقبل.بينما يحتل نادي اشبيلية المركز الرابع برصيد 48 نقطة.ويتصدر اتلتيكو مدريد الذي يلتقي مساء اليوم نادي فياريال , الدوري برصيد 55 نقطة./انتهى3

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