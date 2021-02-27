بالوثيقة.. النجف تقدم طلبا بالغاء الحظر الشامل وابقاء التعليم الكترونيا

2021/02/27 | 20:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قدم محافظ النجف لؤي الياسري مقترحاً لإلغاء الحظر الشامل لـ 3 أيام واستبداله بالجزئي لـ 7 أيام بالأسبوع واضعاً 9 نقاط ملزمة للمواطنين مقابل الاستمرار بالحظر الجزئي.

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