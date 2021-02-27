هل سيكون تلقي لقاح كورونا إجبارياً في العراق؟.. إجابة من وزارة الصحة

2021/02/27 | 20:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، السبت، أن تلقي لقاح كورنا، لن يكون إجبارياً.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقال البدر في تصريح للقناة الرسمية تابعه "ناس"، (27 شباط 2021)، إن "اللقاح سيقدم بطريقة غير اجبارية، كون القوانين والالتزامات البروتوكولية، واخلاقيات العمل، لا تسمح بتقديم اللقاح بطريقة إجبارية".

وأضاف ، أن "وزارة الصحة لديها عدة إجراءات ستسبق تقديم اللقاح إلى المتلقي، ومن ثم يتم تقديمه".

وتابع، "لقد خصصنا مواقع لخزن اللقاح، وكذلك خصصنا خطوطاً ساخنة للتواصل مع المواطنين في حال تسجيل أية مشاكل بهذا الصدد".

وأصدرت وزارة الصحة والبيئة، في وقت سابق اليوم، بياناً، بشأن موعد وصول لقاح فيروس كورونا، فيما أشارت إلى أنها استكملت خطة استقبال و توزيع اللقاح من خلال المستشفيات والمراكز الصحية المعتمدة.

وذكرت الوزارة في بيانها الذي تلقى "ناس" نسخة منه، (27 شباط 2021)، أنه "تود وزارة الصحة والبيئة ان تعلن للمواطنين الكرام، بأن الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ستصل إلى العراق يوم الاثنين القادم"، مبينا أن "ذلك يأتي نتيجة للجهود المتواصلة التي بذلتها الوزارة منذ ظهور جائحة كورونا قبل عام تقريبا، حيث بادرنا للتواصل مع كافة الشركات العالمية التي بدأت بتجارب سريرية طارئة لانتاج الادوية واللقاحات المضادة لفايروس COVID-19 لغرض متابعة مراحل إنتاج اللقاح و الاطلاع على البيانات الخاصة بالمراحل الثلاث لإنتاج اللقاحات ولاسيما الشركات العالمية في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة البريطانية وجمهورية الصين الشعبية وروسيا وبمساعدة سفارات تلك الدول وكذلك من خلال التواصل المباشر مع الشركات المصنعة وبحضور سفراء جمهورية العراق".

وأضاف، "وبعد تشكيل تحالف كافي/مرفق كوفاكس، وتحت مظلة منظمة الصحة العالمية، طلبت وزارة الصحة والبيئة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الموافقة على دخول العراق إلى هذا الاتحاد الذي يضم حوالي ١٩٠ دولة لغرض الحصول على اللقاح و ضمان التوزيع العادل بين الدول، وبعد موافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية على انضمام العراق للاتحاد فقد تم توقيع الاتفاقية مع مرفق كوفاكس في الشهر التاسع من العام الماضي ٢٠٢٠ لتزويد العراق بكمية تكفي٢٠٪ من السكان استنادا إلى الآلية المقرة في المرفق لكل الدول المشاركة فيه، بواقع ١٦ مليون جرعة من اللقاح وتم دفع مبلغ ١٦٩٧٣٦٨٤٠ دولاراً لمرفق كوفاكس عن قيمة هذه الكمية، وبعد اقرار منظمة الصحة العالمية للقاح شركة استرازنيكا-اكسفورد قبل عشرة أيام فقط وهو اللقاح الوحيد المعتمد من قبل مرفق كوفاكس لحد الآن فقد باشر مرفق كوفاكس بإعلام وزارة الصحة العراقية بانطلاق توزيع اللقاح لكافة الدول التي اشتركت ضمن مرفق كوفاكس وتتولى منظمة اليونسيف التابعة إلى الامم المتحدة نقل اللقاح وتوزيعه وبمبالغ موحدة لكل الدول المشتركة في التحالف، وسيصل إلى العراق خلال الأيام القليلة القادمة، علما أن إطلاق اللقاحات مشروط بموافقة منظمة الصحة العالمية وإشرافها".

وتابع، "كذلك بادرت وزارة الصحة إلى التواصل مع شركة فايزر -بايوتنيك بعد اقرار لقاح فايزر في المملكة المتحدة البريطانية للتفاوض و إبرام اتفاقية معها وتم توقيع الاتفاقية بتاريخ ٢١/ ١٢/ ٢٠٢٠ لتجهيز العراق بكمية مليون ونصف جرعة على ثلاث دفعات، وعقدت اجتماعات متعددة مع ممثلي الشركة لمناقشة القضايا اللوجستية حول خزن ونقل اللقاح وتوفير المستلزمات الضرورية لذلك والتحضير إلى مرحلة نقل و توزيع اللقاحات، لكننا تفاجأنا برسالة من شركة فايزر بتأريخ ١٥/ ٢/ ٢٠٢١ تشترط تشريع قانون للحماية من المسؤولية والتعويضات قبل توريد اللقاح إلى العراق مما أدى إلى تأخر وصول لقاح فايزر لحد الآن علما أن بقية الشركات العالمية المصنعة للقاحات أكتفت بوثيقة موقعة بين الطرفين تحميهم من المساءلة والتعويضات، علما أن وزارة الصحة والبيئة قد أقرت لقاحات شركات فايزر واسترزنيكا وسينوفارم من خلال اللجنة الوطنية لانتقاء الادوية للاستخدام الطارىء".

ولفت البيان إلى أنه "لقد أثمرت جهود وزارتنا بالتواصل مع الدول الصديقة في الحصول على منحة من الحكومة الصينية لتأمين دفعة أولى من لقاح شركة سينوفارم الصينية وسوف تصل إلى العراق يوم الاثنين ألاول من آذار، تليها دفعات أخرى بعد الاتفاق مع شركة سينوفارم لشراء كميات أخرى من اللقاح"، مبينا أنه "لغرض الحصول على التغطية الشاملة لكافة المواطنين، فأن وزارتنا مستمرة في استكمال إجراءات التعاقد مع شركة ارفارما إحدى الشركات المصنعة للقاح استرازنيكا-اكسفورد وتم ابرام اتفاقية أولية معها لتأمين جرعات اضافية تغطي الاحتياج المحلي بشكل عاجل، وكذلك نتواصل مع الحكومات والشركات المصنعة التي حصلت على الموافقات العلمية العالمية واعتماد منظمة الصحة العالمية لنفس الغرض ضمن سياسة واضحة وشفافة ومعلنة".

وأشار البيان إلى أنه "ونؤكد للرأي العام في العراق أننا استكملنا خطة استقبال و توزيع اللقاح من خلال المستشفيات و المراكز الصحية المعتمدة وتحت اشراف اللجان العلمية والاستشارية العليا في وزارة الصحة لتشمل كافة المواطنين الاعزاء ضمن الاولويات المعلنة والتي تشمل الملاكات الطبية والصحية والقوات الأمنية وكبار السن وأصحاب الامراض المزمنة".

وختم، "وندعو الجميع إلى الابتعاد عن التشويش الإعلامي والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الصحية المختصة لضمان نجاح الحملة الوطنية للتحصين والسيطرة على جائحة كورونا".

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