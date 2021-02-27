برشلونة يرتقي لوصافة الليجا بثنائية في شباك اشبيلية

2021/02/27 | 20:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]حقق برشلونة انتصاراً ثميناً بهدفين نظيفين، خلال مواجهة إشبيلية، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 25 من الليجا.

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