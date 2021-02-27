الداخلية تطرح معياراً يحدد الموقف ما بين إلغاء الحظرين الجزئي والكلي أو تمديدهما

2021/02/27 | 20:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، خالد المحنا، السبت، 27 شباط، 2021، التزام المواطنيين بشكل كبير بإرتداء الكمامة في اغلب مناطق العاصمة بغداد فيما حدد الموقف بشأن تمديد الحظرين الشامل والجزئي أو إلغائهما.

وقال المحنا في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "هنالك التزاما جيدا بارتداء الكمامة في غالبية مناطق العاصمة بغداد وبعض المناطق ملتزمة بالكامل وأخرى ملتزمة بشكل نسبي".

واضاف أن "الداخلية تشدد على عدم السماح بأية تجمعات سواء بأيام الحظر الشامل أو الجزئي ومستمرة بفرض الغرامات على المخالفين".

وتابع المحنا أن "حملات التوعية أتت بنتائج جيدة وهناك التزام أكبر بكثير من فترة الحظر في العام الماضي".

وبشأن الموقف من الحظرين الجزئي والكلي ما بين التجديد أو إلغاء أو التشدد قال المحنا "لا يمكن تحديد موقف نهائي بشأن إلغاء الحظر او ابقائه بعد نهاية فترة الأسبوعين المحددة، لأن الأمر مناط بالموقف الوبائي ومستوى ما يسجل من إصابات يوميا"، لافتا إلى أن "القرار في النهاية هو من صلاحية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

وكانت وزارة الداخلية، لوحت بفرض إجراءات صارمة، لمواجهة مخالفي حظر التجوال، وغير الملتزمين بإرتداء الكمامة، فيما بينت ان المخالفين سيتعرضون الى دفع الغرامات او الاعتقال.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، في حوار متلفز، تابعته (بغداد اليوم)، ان "وزارة الداخلية ستعمل على تنفيذ القرارات الملزمة التي أصدرتها اللجنة العليا للصحة والسلامة"، مضيفاً "اجراءاتنا الجديدة ستكون أكثر صرامة وشدة من السابق في تطبيق الحظر ومنع المخالفات".

وأكد أن "اولوياتنا ستكون منع التجمعات أينما كانت، ترافقها حملة تثقيف وتوعية".

وبخصوص منح الاستثناءات، بين اللواء المحنا ان "الاستثناءات من الحظر هي نفسها التي عمل بها في فترات الحظر الأولى، وهي تشمل القوات الأمنية، ومنتسبي وزارة الصحة، والاعلاميين".

واكمل "وللأسف بعض الفئات لم تلتزم بالوقاية واستغلت الاستثناءات"، قائلاً "سنضع شروط معينة لمنح الاستثناءات ".

واردف المحنا بالقول "رسالتنا لأهالي المناطق الشعبية ضرورة الالتزام لمنع تصاعد عدد الإصابات لإننا رصدنا عدم التزام"، مضيفا ان "في أيام الحظر الجزئي سيفرض منع للتجوال بعد الساعة 8 مساءً وفي أيام الحظر الشامل سنمنع التجوال طوال اليوم".

ولفت "في أوقات النهار ستتم محاسبة كل من لا يرتدي الكمامة في الشارع والأسواق ويتم تغريمه"، مشيرا بالقول "في الحظر السابق تم محاسبة كثير من المواطنين غير الملتزمين واعتقال أخرين".

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