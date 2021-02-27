الإعلام الأمني: لجنة التحقيق بأحداث الناصرية المشكلة بأمر الكاظمي تصل إلى ذي قار

2021/02/27 | 20:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الامني ================ القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي، يأمر بتشكيل لجنة عليا، برئاسة الفريق الركن باسم الطائي وعضوية عدد من كبار ضباط وزارتي الدفاع والداخلية والامن الوطني للتحقيق بالاحداث التي حصلت في مدينة الناصرية خلال الأيام الثلاثة الماضية، والتي ادت الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية، حيث وصلت هذه اللجنة مساء اليوم الى محافظة ذي قار وباشرت أعمالها فور وصولها.=============٢٧ شباط ٢٠٢١

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