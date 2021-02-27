الإعلام الأمني: لجنة التحقيق العليا وصلت الى ذي قار وباشرت بأعمالها فورا

2021/02/27 | 21:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، امراً بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بالاحداث التي حصلت في مدينة الناصرية.وذكرت خلية الإعلام الامني، في بيان، ان” الكاظمي أمر بتشكيل لجنة عليا، برئاسة الفريق الركن باسم الطائي وعضوية عدد من كبار ضباط وزارتي الدفاع والداخلية والامن الوطني للتحقيق بالاحداث التي حصلت في […]

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