2021/02/27 | 21:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وصلت اللجنة العليا للتحقيق بأحداث الناصرية، اليوم السبت، إلى محافظة ذي قار، وباشرت أعمالها.وذكرت خلية الإعلام الامني، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمر بتشكيل لجنة عليا، برئاسة الفريق الركن باسم الطائي وعضوية عدد من كبار ضباط وزارتي الدفاع والداخلية والامن الوطني للتحقيق بالأحداث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللجنة العليا للتحقيق بأحداث الناصرية تصل ذي قار وتباشر أعمالها المركز الخبري الوطني.

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