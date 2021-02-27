2021/02/27 | 21:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المرمى أمور غريبة – سامر الياس سعيد كشفت الايام القليلة الماضية عن امور غريبة تشهدها الرياضة العراقية عبر الادارات التي تولت قيادة الاندية لاسيما الجماهيرية منها وما كشفته من امور تكاد تبدو غريبة على واقع الرياضة العراقية من خلال ابرام العقود او تولي المناصب القيادية في تلك الاندية وما الى غيرها من المعطيات التي […]

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