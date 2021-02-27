2021/02/27 | 21:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية تتعاقد مع مدرّب برازيلي ريفاز يبدأ مشواره رسمياً مع الشرطة بغداد- الزمان اعلن نادي الشرطة الرياضي، أن المحترف الفنزولي ريفاز، بدأ مشواره رسمياً مع فريق كرة القيثارة الخضراء.وقال المنسق الاعلامي للنادي حسين الخرساني في تصريح صحفي إن نادي الشرطة يواصل تحضيراته للجولة الحادية والعشرين من الدوري العراقي الممتاز.واوضح أن التدريبات شهدت تواجد […]

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