2021/02/27 | 21:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تيموز: ثقتنا بجبار كبيرة ونراهن على قدرات كتيبته بغداد- الزمان جددت ادارة نادي الحدود الرياضي، ثقتها بالمدرب مظفر جبار، مؤكدة انها تراهن على قدرات فريقه.وقال امين سر نادي الحدود حازم تيموز في بيان صحفي ان ادارة النادي تضع كامل ثقتها بمدرب الفريق الكابتن مظفر جبار وتؤمن بقدرته وقدرة لاعبيه على تخطي الوضع الصعب الذي […]

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