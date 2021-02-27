خلية الإعلام: لجنة التحقيق في أحداث الناصرية باشرت مهامها فور وصولها

2021/02/27 | 21:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت خلية الإعلام الأمني، السبت، تشكيل لجنة عليا للتحقيق بالأحداث التي تشهدها محافظة ذي قار، فيما كشفت عن أن الفريق الركن باسم الطائي يترأس تلك اللجنة.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 شباط 2021): إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمر بتشكيل لجنة عليا برئاسة الفريق الركن باسم الطائي وعضوية عدد من كبار ضباط وزارتي الدفاع والداخلية والأمن الوطني للتحقيق بالأحداث التي حصلت في مدينة الناصرية خلال الأيام الثلاثة الماضية، والتي أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية".

وأضاف البيان، "حيث وصلت هذه اللجنة مساء اليوم إلى محافظة ذي قار وباشرت أعمالها فور وصولها".

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