وزير الدفاع الإسرائيلي يشير إلى ضلوع إيران في هجوم على سفينة مملوكة لإسرائيل

2021/02/27 | 21:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت مجموعة "درياد غلوبال" التي تتخذ من لندن مقرا وتعنى بالأمن البحري، على موقعها الإلكتروني، إن "ناقلة المركبات ام في هيليوس راي تعرضت لانفجار داخل خليج عمان".

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