بعد تكليفه بمنصب محافظ ذي قار ... الاسدي يصدر 5 توجيهات بينها عاجلة

2021/02/27 | 21:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر محافظ ذي قار المعين، عبدالغني

الاسدي، السبت، خمسة توجيهات في

اجتماعه الطارئ مع القادة الامنيين في

مقر قيادة عمليات سومر بمدينة الناصرية.

وذكر المكتب الاعلامي لمحافظة ذي قار

اليوم، (27 شباط 2021)

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