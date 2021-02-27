سجلت أعلى عدد على مستوى العراق اليوم.. التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا في الكرخ

2021/02/27 | 21:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاس الحجامي - مدير دائرة صحة الكرخ - فيس بوك

الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 665 موزعة كالآتي :

ابو دشير -----------------31

ابو غريب -----------------32

الاسكان-------------------2

الاعلام-------------------29

البياع--------------------23

التاجي--------------------7

التراث--------------------8

الحرية--------------------21

الدورة--------------------45

الدولعي ------------------10

الرحمانية------------------ 4

السيدية ------------------18

الشالجية ------------------7

الشرطة الخامسة------------5

الشرطة الرابعة--------------6

الشعلة -------------------26

الصالحية -------------------2

الطارمية -------------------34

العامرية-------------------20

العطيفيه-------------------16

العلاوي--------------------5

الغزالية--------------------26

القادسية--------------------9

الكاظمية-------------------26

اللطيفة---------------------7

المحمودية------------------31

المكاسب--------------------5

المنصور --------------------21

المواصلات------------------6

الوشاش--------------------7

اليرموك --------------------12

اليوسفية--------------------5

حي الجامعة -----------------13

حي الجهاد-----------------53

حي الخضراء ---------------12

حي العامل----------------25

حي العدل----------------12

حي الفرات----------------6

سويب--------------------5

شارع حيفا-----------------8

سكنة جانب الرصافة--------18

محافظة النجف-------------1

محافظة بابل ---------------2

محافظة كربلاء--------------1

محافظة صلاح الدين---------1

الشفاء :

520

الوفيات:

2

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