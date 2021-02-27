تعليق من عضو بالاقتصادية النيابية على قرار فتح استيراد السيارات المتضررة

2021/02/27 | 21:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – خاص

رأت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار، ندى شاكر جودت، اليوم السبت، 27 شباط، 2021، إن قرار مجلس الوزراء بشأن فتح الاستيراد للسيارات المتضررة وتصليحها داخل العراق، سيوفر فرص عمل كبيرة لأصحاب المهن الحرة.

وقالت جودت في حديث خصت به (بغداد اليوم)، إن "قرار استيراد السيارات المتضررة وتصليحها في العراق سيحافظ على العملة الصعبة بدلا من تصليحها في دول الجوار بملايين الدولارات، فضلا عن كونها توفر فرص عمل كبيرة لاصحاب المهن الحرة".

وأضافت أن "قرار المنع السابق كانت له تداعيات كبيرة على الأيدي العاملة، وتأثر بشكل كبير منه أصحاب المهن الحرة".

وكانت هيأة المنافذ الحدودية، أعلنت الاثنين (22 شباط 2021)، حصول موافقة مجلس الوزراء على استيراد السيارات المتضررة.

وحذر مراقبون في وقت سابق من أني يكون القرار مقدمة لتسرب العملة الاجنبية في الاستيراد من الخارج.

وذكر إعلام هيأة المنافذ الحدودية، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أنه "بعد سلسلة من المخاطبات الرسمية من هيأة المنافذ الحدودية والمتضمنة إلغاء قرار لجنة الشؤون الاقتصادية بالرقم 435 لسنة 2018 والذي ينص على عدم السماح باستيراد السيارات المتضررة إلى داخل العراق، اتخذ مجلس الوزراء قراره بالرقم 57 لسنة 2021 والمتضمن السماح باستيراد السيارات المتضررة ضمن الموديل المسموح به حصراً، على أن يتم تصليحها داخل العراق من أجل توفير فرص العمل لأصحاب المهن الحرة".

وأكدت هيأة المنافذ "مضيها في دعم الحركة التجارية والحصول على القرار الحكومية الداعمة للتجار والمستوردين إيمانا منها بأهمية تشجيع عمل القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تعتري عملهم وتبيسط الإجراءات بما يخدم الصالح العام".

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