مختص اقتصادي لـ / نينا / : انتشار لقاح كورونا سيرفع سعر برميل النفط الى 75 دولارا

2021/02/27 | 21:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد المختص الاقتصادي فارس الامين ان : اسعار النفط ستستمر بالارتفاع وتستقر خلال الفترة القادمة عند ٧٥ دولارا للبرميل الواحد ، بعد انتشار لقاح وباء كوفيد -١٩ وعودة عجلة الحركة الاقتصادية .وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : العلاقة الطردية بين اسعار النفط واقتصاد عالمي مستقر ، ظهرت من خلال اكتشاف عدة دول للقاح الوباء وتعاطيه في الدول الاوربية والشرق الأقصى وشمال أوروبا التي تمثل نواة الاقتصاد العالمي . واضاف الامين ان : الدول الاكثر استهلاكاً للنفط امريكا والهند والصين واليابان بدات نشاطا ملحوظا بعودة الحياة العامة تدريجيا الى طبيعتها والصناعة والزراعة والتجارة وحركة الطائرات والسفن والنقليات وقطاع السياحة .وأشار الامين الى ان : سعر ٧٥ دولارا للبرميل جداً ممتاز للدول المنتجة للنفط الاوبك والمنتجين المستقلين وايضا للمستهلكين ، وان الولايات المتحدة الامريكية اكبر مستهلك للنفط بالعالم رغم وجود انتاج لديها ، لكن حاجتها ماسة لاستيراد النفط الخام لتضمن استقرار الاسعار .وبين ان : تاثيرات ارتفاع الاسعار على الشعب العراقي تاخذ طابعا اخر كونه عاش بأسعار اقل بكثير من السعر الحالي وخرج من ازمات ، ومع انتشار الوباء الذي ما زال مستمرا لم تؤثر./انتهى3

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