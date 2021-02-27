مسعود بارزاني يبحث مع وزير الداخلية التنسیق بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية في مواجهة التحدیات الامنية والارهابیة

2021/02/27 | 21:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مع وزير الداخلية عثمان الغانمي التنسیق المشترك بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية في مواجهة التحدیات الامنية والارهابیة .وذكر بيان للحزب الديمقراطي الكردستاني ان , بارزاني استقبل اليوم الغانمي وجرى خلال اللقاء بحث الاوضاع الامنیة وآخر المتغيرات والمستجدات في العراق، وكذلك التنسیق المشترك بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية في مواجهة التحدیات الامنية والارهابیة ، كما تم التاكید علی ضرورة تنفيذ الاتفاق المتعلق بتطبیع الاوضاع في سنجار".واشار البيان الى ان ,العلاقات بین اقليم كردستان والحكومة الاتحادية كانت محورا آخرا في الاجتماع "./انتهى2

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