2021/02/27 | 21:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، امراً بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بالاحداث التي حصلت في مدينة الناصرية....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجه بتشكيل لجنة عليا للتحقيق باحداث الناصرية ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجه بتشكيل لجنة عليا للتحقيق باحداث الناصرية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).