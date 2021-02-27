زيارات متبادلة بين طهران بغداد.. وابعاد وتداعيات حراك النهضة بتونس

2021/02/27 | 21:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتناول برنامج "بانوراما" في ملفه الاول..بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع نظيرِه العراقي فؤاد حسين في طهران العلاقات الثنائية وتطورات الا...

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