ظريف: اكدت خلال لقائي نظيري العراقي على التزام إيران تجاه استقرار العراق

2021/02/27 | 21:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في معرض إشارته إلى لقائه نظيره العراقي اليوم السبت ، في تغريدة على تويتر : " رحبت في هذا اللقاء بجهود العرا...

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