2021/02/27 | 21:29 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنافذ ترد: الارساليات مستمرة.. الشائعات مصدرها متضررين من ايقاف هدر المال العام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/27 | 21:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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