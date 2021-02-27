2021/02/27 | 21:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ يمر وكيل المرجعية الدينية في قضاء النعمانية التابع لمحافظة واسط، السيد حبيب الخطيب، بحالة حرجة نتيجة مضاعفات الاصابة بفيروس كورونا.وذكر مصدر مقرب، ان” السيد حبيب الخطيب يمر بحالة صحية حرجة ادخل على اثرها العناية المركزة بسبب مضاعفات جائحة كورونا”.

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