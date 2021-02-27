اعتراض وتدمير صاروخ حوثي متجها الى العاصمة السعودية

2021/02/27 | 22:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، السبت، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة / أنصار الله/ الحوثية باتجاه العاصمة الرياض.وأشار التحالف إلى أن : صاروخا حوثيا حاول استهداف العاصمة السعودية الرياض بصاروخ أطلق من داخل الأراضية اليمنية، إلا أن الدفاع الجوي تمكن من إسقاطه.وأضاف: سمع سكان مدينة الرياض بوضوح صوت اعتراض الصاروخ فوق سماء العاصمة./انتهى3

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