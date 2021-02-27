بايرن ميونخ يمطر مرمى ضيفه كولن بخماسية لهدف

2021/02/27 | 22:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تمكن نادي بايرن ميونخ الالماني من تحقيق فوز كبير على ضيفه كولن بخماسية لهدف ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الالماني.وسجل اهداف الفريق البافاري ايريك في الدقيقة 18 و ليفاندوفسكي في الدقيقتين 33 و65 وسيرج في الدقيقتين 82 و86.بيناما سجل السخيري هدف كولن الوحيد في الدقيقة 49 من المباراة.وبهذه النتيجة، عزز بايرن صدارته لجدول ترتيب البوندسليجا بوصوله للنقطة 52، فيما تجمد رصيد كولن عند 21 نقطة في المركز الـ14./انتهى3

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