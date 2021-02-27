شاهد.. هذه هي النوايا الامريكية المبيتة وراء عدوانها بالعراق

2021/02/27 | 22:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من جديد ترتَكِبُ الإدارةُ الأميركيةُ إنتِهاكاً صارخاً ضد سيادةِ العراق عبرَ إستهدافِ مواقعَ للواءِ ستةٍ وأربعينَ في الحشدِ الشعبي المُرابِطِ على الحد...

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