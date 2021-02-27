شاهد..المرجع الفياض يعود إلى منزله في النجف بعد تحسن حالته الصحية

2021/02/27 | 22:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل المرجع الديني اية الله العظمى الشيخ، اسحاق الفياض، مساء السبت، الى منزله في النجف الاشرف بعد تحسن حالته اثر الاصابة بفيروس كورونا....

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