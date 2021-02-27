إصابات كورونا في العالم تتخطى 113 مليون حالة.. العراق الاول عربيا

2021/02/27 | 22:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 113.25 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و616898.وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.واحتلت العراق المرتبة […]

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