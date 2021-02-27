2021/02/27 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال بارتل وماريانا :أعلن عضو البرلمان البارز عن حزب الفنسترا ( يميني ) بارتل هاردر ( 76 عاماً ) يوم الجمعة الماضي عن عدم نيته الترشح لعضوية البرلمان في الإنتخابات القادمة ( بعد حوالي سنتين ونصف ) ، وهو الأقدم عضوية من الأعضاء الآخرين ، ولذلك فهو يكلف بإفتتاح جلسة البرلمان السنوية .



أمضى بارتل 41 عاماً كعضو برلمان واصبح وزيرا لعشر مرات في حكومات ووزارات مختلفة أولها في عام 1982 ، وقال : أعتقد بصدق ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوميات دنماركية 200+47 - حكمة اقبال) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوميات دنماركية 200+47 - حكمة اقبال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).