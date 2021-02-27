2021/02/27 | 22:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم السبت، الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 665 موزعة كالآتي :

ابو دشير —————–31

ابو غريب —————–32

الاسكان——————-2

الاعلام——————-29

البياع——————–23

التاجي——————–7

التراث——————–8

الحرية——————–21

الدورة——————–45

الدولعي ——————10

الرحمانية—————— 4

السيدية ——————18

الشالجية ——————7

الشرطة الخامسة————5

الشرطة الرابعة————–6

الشعلة ——————-26

الصالحية ——————-2

الطارمية ——————-34

العامرية——————-20

العطيفيه——————-16

العلاوي——————–5

الغزالية——————–26

القادسية——————–9

الكاظمية——————-26

اللطيفة———————7

المحمودية——————31

المكاسب——————–5

المنصور ——————–21

المواصلات——————6

الوشاش——————–7

اليرموك ——————–12

اليوسفية——————–5

حي الجامعة —————–13

حي الجهاد—————–53

حي الخضراء —————12

حي العامل—————-25

حي العدل—————-12

حي الفرات—————-6

سويب——————–5

شارع حيفا—————–8

سكنة جانب الرصافة——–18

محافظة النجف————-1

محافظة بابل —————2

محافظة كربلاء————–1

محافظة صلاح الدين———1

الشفاء : 520

الوفيات: 2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 665 المسجلة اليوم بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 665 المسجلة اليوم بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).