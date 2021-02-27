2021/02/27 | 22:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، القبض على احد الارهابيين في الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان صحفي، انه “استمرارا لمهامنا في ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات صلاح الدين تمكن فصيل استطلاع القيادة واستخبارات لواء المشاة ٩١ الفرقة ١٤ من القاء القبض على أحد الارهابيين في قرية جميلة التابعة الى قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين”.

واضافت ان المعتقل “هو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”.

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