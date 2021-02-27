2021/02/27 | 22:05 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنطلاق تظاهرة في ساحة عدن ببغداد تضامنا مع الناصرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/27 | 22:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنطلاق تظاهرة في ساحة عدن ببغداد تضامنا مع الناصرية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنطلاق تظاهرة في ساحة عدن ببغداد تضامنا مع الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).