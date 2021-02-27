مكتبة ازادي تواصل حضورها الثقافي بكركوك

2021/02/27 | 22:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتبة ازادي الثقافية في كركوك الذي تأسست في العام 2003 اضافة جديدة نحو تطوير الثقافة والادب في هذه المدينة العريقة ، هذه المكتبة الفتية التابعة للجنة كركوك للحزب الشيوعي الكوردستاني التي التي تواصل حضورها امام القراء والأدباء والمثقفين تضم كتب ومصادر مختلفة لابأس بها تسر الزوار، بقي ان نقول ان كركوك ستبقى مدينة الثقافة فهي زاخرة بالكثير من المكتبات بدءا بالمكتبة المركزية و مرورا بشقيقاتها ( ديالوك ، ليلان ، كاريز ، بابا كوركور ، ازادي ..وغيرها )

نتمنى لهذه المكتبات مزيدا من التطور والازدهار الثقافي في هذه المدينة العريقة .

PUKmedia رزكار شواني

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