3543 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق خلال 24 ساعة

2021/02/27 | 22:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 3543 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في عموم البلاد إلى 692241 حالة.وأفادت وزارة الصحة في بيان اليوم السبت، بتسجيل 18 حالة وفاة جديدة، …

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