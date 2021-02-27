برشلونة يصدر بياناً بشأن اصابة بيدري

2021/02/27 | 22:05 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اصدر تادي برشلونة، بياناً وسمياً بشأن اصابة لاعبه بيدري في مباراة اليوم امام اشبيلية.

وذكر النادي في بيان ترجمته وكالة/ المعلومة/ ان “لاعب الفريق الأول بدري يعاني من إصابة عضلية في الجزء السفلي من ساقه اليسرى”.

واضاف “سيتم إجراء المزيد من الاختبارات غدًا لمعرفة النطاق الدقيق”.

يذكر ان بيدري غادر المباراة في الدقيقة 71 ليدخل موريبا بدلاً عنه.



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