حالة غريبة تشهدها محافظة عراقية.. محافظان لها الأول 'محظور' والثاني 'مخول'

2021/02/27 | 22:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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في حالة غريبة من نوعها تشهدها محافظة واسط، حيث يتولى على ادارتها محافظان الاول، محمد جميل المياحي، الذي يتعالج حاليا في بغداد من فيروس كورونا، والثاني نبيل شمه، الذي كلفه المتظاهرون مؤخرا بادارة المحافظة بدلا عنه.

وكان المياحي "المحافظ الاصلي"، يدير محافظته في مبنى مديرية الشباب الذي يقع خارج محافظة واسط، وذلك لعدم تمكنه من الدخول إليها لرفضه من قبل المتظاهرين، حيث ان الاخير قام بغلق المبنى الاصلي الواقع داخل المحافظة منذ أكثر من سنة.

وفي الخميس الماضي قام متظاهرو واسط بتكليف نبيل شمه، لادارة المحافظة، وتم استئناف العمل في مبنى المحافظة في نفس اليوم من تكليفه بعد الاغلاق الطويل.

وقال شمه لـNRT، الخميس الماضي، انه تم التفاوض مع المحتجين من اجل خدمة ابناء المحافظة، وسيكون لهم نصب "رمز الحرية"، تخليدا لضحاياهم.

إلى ذلك أكد الناشط المدني واحد قادة التظاهرات في واسط، سجاد سالم، انه تم تسليم مبنى محافظة واسط الى نبيل شمه، وذلك بعد اتفاق مسبق مع الحكومة المركزية وجعله يدير شؤون المحافظة في الوقت الحالي لكن بشروط ابرزها عدم دخول المحافظ ونائبيه الى مبنى المحافظة.

وفي وقت سابق اعلن المتظاهرون في محافظة واسط، موافقتهم على اعادة افتتاح مبنى الحكومة المحلية بشروط.

وجاء في بيان للمتظاهرين تلقى NRT عربية، نسخة منه، (25 شباط 2021)، انه "يتسنم معاون المحافظ السابق نبيل شمه ادارة المحافظة بصلاحيات كاملة دون الرجوع للمحافظ ونائبيه".

وتالي نص البيان":

حفاظا على دماء شباب تشرين وخدمة للصالح العام وخدمة للصالح العام ولاعادة ترتيب الصفوف

1- فتح مبنى المحافظة.

2- يمنع منعا باتا دخول المحافظ ونائبيه.

3- يدار مبنى المحافظة من قبل الاستاذ نبيل شمه.

4- إدارة مركز مدينة الكوت بيد الاستاذ نبيل شمه بصلاحيات كاملة دون الرجوع إلى المحافظ ونائبيه.

5- ما زلنا متمسكين باقالة المحافظ الهارب ونائبيه خلال سقف زمني تم تحديده مع الحكومة المركزية.

6- اي خلل بالاتفاق يغلق مبنى المحافظة".

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