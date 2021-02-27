ذي قار.. قطع شوارع في الرفاعي للمطالبة بإقالة القائممقام (صور)

2021/02/27 | 22:18 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، صوراً تناقلها ناشطون تظهر قيام متظاهرين في قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار بقطع شوارع وحرق إطارات.

وطالب المتظاهرون بإقالة قائممقام قضاء الرفاعي كاظم موسى، وفقاً للناشطين.

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