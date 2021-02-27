ماذا لو تناول المصاب جرعتين من لقاحين مختلفين؟ خبراء بكورونا يجيبون

2021/02/27 | 22:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال تقرير لصحيفة "لوس أنغلوس تايمز"، إن جامعة أوكسفورد البريطانية بدأت دراسة على 800 شخص أعمارهم 50 سنة فيما فوق، لاختبار إمكانية مزج اللقاحات.

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