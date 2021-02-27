اتحاد اليد يحدد الموعد النهائي لاستلام تنقلات اللاعبين

2021/02/27 | 22:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

حدد الاتحاد العراقي بكرة اليد، الموعد النهائي لاستلام تنقلات اللاعبين.

وقال المنسق الاعلامي للاتحاد حسام عبد الرضا في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة اليد حدد يوم غد الأحد، موعداً نهائياً لاستلام تنقلات اللاعبين من الأندية غير المؤهلة للمرحلة النهائية إلى الأندية الصاعدة إلى المرحلة النهائية من الدوري العراقي لكرة اليد”.

واضاف ان “النادي يحب ان يرفق معه استغناء من النادي الذي كان يمثلة في المرحلة الأولى”، مبيناً ان “هذا الامر يعتبر تبليغاً رسمياً لجميع الأندية”.

وكان الاتحاد العراقي لكرة اليد، قد فتح باب تنقلات اللاعبين من الأندية غير متاهلة إلى الأندية الصاعدة إلى المرحلة النهائية على ان لا يتجاوز العدد لاعبين اثنين.



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